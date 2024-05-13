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Снайпери рф обстріляли броньоване авто поліцейських під час евакуації людей з Вовчанська

Снайпери рф обстріляли броньоване авто поліцейських під час евакуації людей з Вовчанська

Київ • УНН

 • 20199 перегляди

російські снайпери обстріляли броньований автомобіль поліції, який евакуював людей з Вовчанська Харківської області, але машина врятувала життя трьом правоохоронцям, ніхто не постраждав.

російські снайпери обстріляли броньоване авто поліцейських під час евакуації людей з Вовчанська на Харківщині. Обійшлось без жертв. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, що броньований позашляховик Toyota Hilux, отриманий пів року тому в якості допомоги від уряду США для правоохоронців Харківщини, врятував життя трьох працівників поліції. Вони прямували евакуювати людей з-під обстрілів.

"Сьогодні на околиці міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області автомобіль з поліцейськими потрапив під ворожий стрілецький обстріл. На щастя, обійшлось без жертв", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що евакуацію здійснювали двоє поліцейських під керівництвом начальника територіального підрозділу.

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"Ми заїхали на вулицю, звідки треба було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і в слід також стріляли", - розповів начальник відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції Максим Стецина.

Поліцейський автомобіль знов в строю та продовжує забезпечувати евакуацію населення.

Доповнення

Українські підрозділи завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці Вовчанська. Розпочалось бойове зіткнення в районі Стариці.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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