Смертельная атака дронов на Одесщине: что известно о последствиях ночного удара
Киев • УНН
В пригороде Одессы от удара вражеского дрона погиб 77-летний мужчина. Вражеская атака также повредила критическую инфраструктуру города и санаторий в Белгород-Днестровском районе.
В результате вражеской дроновой атаки в пригороде Одессы погиб мужчина. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
В пригороде Одессы в результате удара вражеского дрона погиб 77-летний мужчина. Инцидент произошел в селе Лиманка, где обломки взрывного устройства причинили смертельные ранения.
Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как риск повторных ударов остается высоким.
Напоминаем
Вражеские войска снова нанесли массированный удар по Одесской области. В результате атаки были зафиксированы повреждения критической инфраструктуры города, что привело к отключению электроэнергии, воды и тепла в части жилых районов.
Кроме того, обломками сбитых вражеских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы, что вызвало несколько пожаров. Подразделения ГСЧС активно тушат огонь.
Также в Белгород-Днестровском районе во время воздушной тревоги террористы атаковали район баллистической ракетой, которая попала в пустой санаторий. Здание получило серьезные разрушения, однако жертв и пострадавших нет.
российские дроны атаковали Одессу и область: что известно о разрушениях и последствиях ударов05.03.25, 00:05 • 14785 просмотров