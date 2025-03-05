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Смертельна атака дронів на Одещині: що відомо про наслідки нічного удару

Київ • УНН

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У передмісті Одеси від удару ворожого дрона загинув 77-річний чоловік. Ворожа атака також пошкодила критичну інфраструктуру міста та санаторій у Білгород-Дністровському районі.

Смертельна атака дронів на Одещині: що відомо про наслідки нічного удару

Унаслідок ворожої дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

У передмісті Одеси внаслідок удару ворожого дрона загинув 77-річний чоловік. Інцидент стався в селі Лиманка, де уламки вибухового пристрою спричинили смертельні поранення. 

Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ризик повторних ударів залишається високим. 

Нагадаємо

Ворожі війська знову завдали масованого удару по Одещині. У результаті атаки було зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури міста, що призвело до відключення електроенергії, води та тепла в частині житлових районів.

Окрім того, уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси, що спричинило кілька пожеж. Підрозділи ДСНС активно гасять вогонь.

Також у Білгород-Дністровському районі під час повітряної тривоги терористи атакували район балістичною ракетою, яка влучила в порожній санаторій. Будівля зазнала серйозних руйнувань, проте жертв та постраждалих немає. 

російські дрони атакували Одесу та область: що відомо про руйнування та наслідки ударів05.03.25, 00:05 • 14785 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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