Смертельна атака дронів на Одещині: що відомо про наслідки нічного удару

Унаслідок ворожої дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

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У передмісті Одеси внаслідок удару ворожого дрона загинув 77-річний чоловік. Інцидент стався в селі Лиманка, де уламки вибухового пристрою спричинили смертельні поранення.

Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ризик повторних ударів залишається високим.

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Ворожі війська знову завдали масованого удару по Одещині. У результаті атаки було зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури міста, що призвело до відключення електроенергії, води та тепла в частині житлових районів.

Окрім того, уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси, що спричинило кілька пожеж. Підрозділи ДСНС активно гасять вогонь.

Також у Білгород-Дністровському районі під час повітряної тривоги терористи атакували район балістичною ракетою, яка влучила в порожній санаторій. Будівля зазнала серйозних руйнувань, проте жертв та постраждалих немає.

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