Смена власти в Венгрии может ускорить вступление Украины в ЕС - Марта Кос
Киев • УНН
Марта Кос заявила о готовности открыть все переговорные кластеры для Украины. Прогресс зависит от решений Совета ЕС и темпов внутренних реформ.
Европейская комиссия надеется, что политические изменения в Венгрии позволят в ближайшее время разблокировать переговорный процесс по вступлению Украины в Европейский Союз. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время общения с журналистами в кулуарах Бизнес-саммита Украина-ЕС, передает УНН.
Детали
По словам Кос, Брюссель ожидает возможности официально открыть все переговорные кластеры.
Мы надеемся, что со сменой правительства в Венгрии вскоре сможем формально открыть все кластеры. Европейская комиссия готова к этому, моя команда готова, и мы ожидаем быстрых решений государств-членов и Совета ЕС
Кос подчеркнула, что продвижение Украины к членству в ЕС напрямую связано с темпами реформ.
Страна-кандидат должна выполнять реформы. Именно так формируется правовая определенность и среда, в которую приходят инвесторы
90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС22.04.26, 14:41 • 12034 просмотра