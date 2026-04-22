Смена власти в Венгрии может ускорить вступление Украины в ЕС - Марта Кос

Европейская комиссия надеется, что политические изменения в Венгрии позволят в ближайшее время разблокировать переговорный процесс по вступлению Украины в Европейский Союз. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время общения с журналистами в кулуарах Бизнес-саммита Украина-ЕС, передает УНН.

По словам Кос, Брюссель ожидает возможности официально открыть все переговорные кластеры.

Мы надеемся, что со сменой правительства в Венгрии вскоре сможем формально открыть все кластеры. Европейская комиссия готова к этому, моя команда готова, и мы ожидаем быстрых решений государств-членов и Совета ЕС - заявила она.

Кос подчеркнула, что продвижение Украины к членству в ЕС напрямую связано с темпами реформ.

Страна-кандидат должна выполнять реформы. Именно так формируется правовая определенность и среда, в которую приходят инвесторы - сказала она.

90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС