$44.120.0251.910.02
ukenru
Эксклюзив
14:08 • 1674 просмотра
13:19 • 5966 просмотра
Эксклюзив
13:03 • 11715 просмотра
12:30 • 8772 просмотра
Эксклюзив
12:11 • 11725 просмотра
11:41 • 12034 просмотра
11:28 • 13613 просмотра
Эксклюзив
11:08 • 13368 просмотра
Эксклюзив
09:39 • 17077 просмотра
22 апреля, 09:03 • 14677 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.7м/с
21%
746мм
Графики отключений электроэнергии
публикации
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Бызов
Руслан Кравченко
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Иран
Европа
Германия
Венгрия
Реклама
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Дипломатка

Смена власти в Венгрии может ускорить вступление Украины в ЕС - Марта Кос

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Марта Кос заявила о готовности открыть все переговорные кластеры для Украины. Прогресс зависит от решений Совета ЕС и темпов внутренних реформ.

Смена власти в Венгрии может ускорить вступление Украины в ЕС - Марта Кос

Европейская комиссия надеется, что политические изменения в Венгрии позволят в ближайшее время разблокировать переговорный процесс по вступлению Украины в Европейский Союз. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время общения с журналистами в кулуарах Бизнес-саммита Украина-ЕС, передает УНН.

Детали

По словам Кос, Брюссель ожидает возможности официально открыть все переговорные кластеры.

Мы надеемся, что со сменой правительства в Венгрии вскоре сможем формально открыть все кластеры. Европейская комиссия готова к этому, моя команда готова, и мы ожидаем быстрых решений государств-членов и Совета ЕС

- заявила она.

Кос подчеркнула, что продвижение Украины к членству в ЕС напрямую связано с темпами реформ.

Страна-кандидат должна выполнять реформы. Именно так формируется правовая определенность и среда, в которую приходят инвесторы

- сказала она.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Совет Европейского Союза
Европейская комиссия
Европейский Союз
Брюссель
Венгрия
Украина