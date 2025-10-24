кремль оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам пескова, эта пауза возникла якобы "из-за нежелания Киева интенсифицировать диалог".

Добавим

Кроме того, он заверил, что путин обещал "ошеломляющий ответ" не на поставки ракет Tomahawk, а вообще на попытки ударов вглубь россии.

Не на поставки "Tomahawk", а на попытки осуществления ударов по территории россии. Вот о чем говорил президент (путин - ред.). Мне кажется, что заявление настолько красноречиво и исчерпывающе, что здесь нечего разъяснять - резюмировал Песков.

путин пообещал "ошеломляющий ответ", если по рф ударят Tomahawk