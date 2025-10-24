Пауза, що надто затягнулася: у кремлі оцінили ситуацію з переговорами по Україні

кремль оцінює ситуацію з переговорами щодо України як паузу, що занадто затягнулася. Про це заявив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

За словами пєскова, ця пауза виникла нібито "через небажання Києва інтенсифікувати діалог".

Крім того, він запевнив, що путін обіцяв "приголомшуючу відповідь" не на постачання ракет Tomahawk, а взагалі на спроби ударів углиб росії.

Не на постачання "Tomahawk", а на спроби здійснення ударів територією росії. Ось про що говорив президент (путін - ред.). Мені здається, що заява настільки промовиста і вичерпна, що тут нема чого роз'яснювати