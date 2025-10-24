$41.900.14
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пауза, що надто затягнулася: у кремлі оцінили ситуацію з переговорами по Україні

Київ • УНН

 • 3554 перегляди

Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що переговори щодо України перебувають у затяжній паузі через небажання Києва інтенсифікувати діалог. Також пєсков уточнив, що путін обіцяв "приголомшливу відповідь" на спроби ударів по території росії, а не на постачання ракет Tomahawk.

Пауза, що надто затягнулася: у кремлі оцінили ситуацію з переговорами по Україні

кремль оцінює ситуацію з переговорами щодо України як паузу, що занадто затягнулася. Про це заявив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами пєскова, ця пауза виникла нібито "через небажання Києва інтенсифікувати діалог".

Додамо

Крім того, він запевнив, що путін обіцяв "приголомшуючу відповідь" не на постачання ракет Tomahawk, а взагалі на спроби ударів углиб росії.

Не на постачання "Tomahawk", а на спроби здійснення ударів територією росії. Ось про що говорив президент (путін - ред.). Мені здається, що заява настільки промовиста і вичерпна, що тут нема чого роз'яснювати 

- резюмував пєсков.

Антоніна Туманова

