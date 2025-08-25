$41.280.07
Следующие сутки – самые холодные в столице, и не только: Диденко о погоде в Украине 26 августа

Киев • УНН

 • 16 просмотра

26 августа в Украине ожидается некомфортная погода с похолоданием и порывистым ветром. В Киеве температура днем составит +16 градусов, а в Карпатах ночью до +4 градусов.

Следующие сутки – самые холодные в столице, и не только: Диденко о погоде в Украине 26 августа

В северо-западных областях Украины завтра ожидается дождь. Ночью холодно - например, в Карпатах температура снизится даже до +4 градусов. Еще одна не самая приятная деталь на 26 августа - местами прогнозируется порывистый ветер.

Передает УНН со ссылкой на украинского метеоролога Наталку Диденко.

Детали

В Украине завтра в целом будет в большинстве областей некомфортная погода.

В Киеве ожидается самый холодный день в ближайшей перспективе - в течение дня ожидается +16 градусов. Дождь предполагается на севере, северо-западе. Но также возможны осадки местами на Полтавщине, Черкасщине и в Кропивницком.

На остальной территории Украины - без осадков.

В течение дня вторника на севере +14+18 градусов, на юге +23+27 градусов, на остальной территории Украины +18+22 градуса.

Ночью холодно: ожидается +7+12, на юге до +14 градусов, в Карпатах всего +4+8 градусов.

Кроме похолодания, также будет еще и сильный ветер.

Важная деталь - порывистый ветер западного происхождения, пишет Диденко, но и сразу предупреждает, что в течение недели в Украину начнет возвращаться жара.

Перед самым первым сентября родители будут бегать, высунув язык, за необходимыми вещами малышам и подросткам в школу

- шутит и предупреждает синоптик.

Так что пока завтра - холодно, ветрено и кое-где с дождями. Но ближайшие выходные, как ожидается, будут преимущественно жаркими и солнечными.

Сравнительные карты прогноза температуры воздуха:

Напомним

В понедельник, 25 августа, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность.

