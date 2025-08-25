$41.280.07
08:15 • 11324 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 27092 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 31876 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 19022 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 30960 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 46832 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 42035 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 38607 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 60458 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 93637 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Наступна доба - найхолодніша у столиці, і не тільки: Діденко про погоду в Україні 26 серпня

Київ • УНН

 • 234 перегляди

26 серпня в Україні очікується некомфортна погода з похолоданням та рвучким вітром. У Києві температура вдень становитиме +16 градусів, а в Карпатах вночі до +4 градусів.

Наступна доба - найхолодніша у столиці, і не тільки: Діденко про погоду в Україні 26 серпня

У північно-західних областях України завтра очікується дощ. Вночі холодно - наприклад у Карпатах температура знизиться навіть до +4 градусів. Ще одна на сама приємна деталь на 26 серпня - місцями прогнозується рвучкий вітер.

Передає УНН із посиланням на українську метеорологиню Наталку Діденко.

Деталі

В Україні завтра загалом буде в більшості областей некомфортна погода.

У Києві очікується найхолодніший день у найближчій перспективі - протягом дня очікується +16 градусів. Дощ передбачається на півночі, північному заході. Але також можливі опади місцями на Полтавщині, Черкащині та в Кропивницькому.

На решті території України - без опадів.

Протягом дня вівторка на півночі +14+18 градусів, на півдні +23+27 градусів, на решті території України +18+22 градуси.

Вночі холодно: очікується +7+12, на півдні до +14 градусів, у Карпатах лишень +4+8 градусів.

Окрім похолодання, також буде ще й сильний вітер.

Шторм "Флоріс" накрив Велику Британію: вітер 170 км/год, масові відключення світла та скасування виступів04.08.25, 18:56 • 4899 переглядiв

Важлива деталь - рвучкий вітер західного походження, пише Діденко, але й одразу попереджає, що упродовж тижня в Україну почне повертатися спека.  

Перед самісіньким першим вересня батьки будуть бігати, висолопивши язика, за необхідними речами малюкам і підліткам до школи

- шуткує та попереджає синоптикиня. 

 Тож, поки що завтра - холодно, вітряно та подекуди з дощами. Але найближчі вихідні, як очікується, будуть переважно спекотними та сонячними.

Порівняльні карти прогнозу температури повітря:

Нагадаємо

У понеділок, 25 серпня, на більшості території України очікується мінлива хмарність

Негода залишила без світла частину жителів 4 областей, споживання впало - Укренерго25.08.25, 10:45 • 2268 переглядiв

Ігор Тележніков

