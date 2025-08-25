Наступна доба - найхолодніша у столиці, і не тільки: Діденко про погоду в Україні 26 серпня
Київ • УНН
26 серпня в Україні очікується некомфортна погода з похолоданням та рвучким вітром. У Києві температура вдень становитиме +16 градусів, а в Карпатах вночі до +4 градусів.
У північно-західних областях України завтра очікується дощ. Вночі холодно - наприклад у Карпатах температура знизиться навіть до +4 градусів. Ще одна на сама приємна деталь на 26 серпня - місцями прогнозується рвучкий вітер.
Передає УНН із посиланням на українську метеорологиню Наталку Діденко.
Деталі
В Україні завтра загалом буде в більшості областей некомфортна погода.
У Києві очікується найхолодніший день у найближчій перспективі - протягом дня очікується +16 градусів. Дощ передбачається на півночі, північному заході. Але також можливі опади місцями на Полтавщині, Черкащині та в Кропивницькому.
На решті території України - без опадів.
Протягом дня вівторка на півночі +14+18 градусів, на півдні +23+27 градусів, на решті території України +18+22 градуси.
Вночі холодно: очікується +7+12, на півдні до +14 градусів, у Карпатах лишень +4+8 градусів.
Окрім похолодання, також буде ще й сильний вітер.
Важлива деталь - рвучкий вітер західного походження, пише Діденко, але й одразу попереджає, що упродовж тижня в Україну почне повертатися спека.
Перед самісіньким першим вересня батьки будуть бігати, висолопивши язика, за необхідними речами малюкам і підліткам до школи
Тож, поки що завтра - холодно, вітряно та подекуди з дощами. Але найближчі вихідні, як очікується, будуть переважно спекотними та сонячними.
Порівняльні карти прогнозу температури повітря:
Нагадаємо
У понеділок, 25 серпня, на більшості території України очікується мінлива хмарність.
