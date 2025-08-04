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Шторм "Флоріс" накрив Велику Британію: вітер 170 км/год, масові відключення світла та скасування виступів

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Шторм "Флоріс" охопив Велику Британію, залишивши понад 22 тисячі будинків без світла та скасувавши близько сотні виступів на Единбурзькому фестивалі Fringe. Вітри сягали 170 км/год, спричинивши значні пошкодження інфраструктури.

Шторм "Флоріс" накрив Велику Британію: вітер 170 км/год, масові відключення світла та скасування виступів

Шторм "Флоріс", що охопив Велику Британію, приніс потужні вітри, перебої з електропостачанням та зруйновану інфраструктуру. Понад 22 тисячі будинків залишилися без світла, скасовано близько сотні виступів на Единбурзькому фестивалі Fringe, а вітри сягали 170 км/год, пише УНН із посиланням на News Sky.

Шторм "Флоріс" накрив Велику Британію з несподіваною силою, ставши одним із найпомітніших погодних явищ сезону, який загалом видався досить спокійним. Цьогоріч це вже шоста буря, хоча минулого сезону їх було вдвічі більше - дванадцять.

Проте "Флоріс" компенсував цю "нестачу" потужністю: вітри, що сягали швидкості 170 км/год, виводили з ладу електромережі, зривали дахи, повалили дерева.

Першими удар стихії відчули північні регіони - Шотландія, північ Англії та Північна Ірландія. Там оголосили жовті метеорологічні попередження. У Шотландії вітри знеструмили понад 22 тисячі будинків. Компанія Scottish and Southern Electricity Networks повідомила, що пошкодження були значними, а роботи з відновлення тривають безперервно – найбільше постраждали райони Хайлендс, Морей та Абердиншир.

Шторм не оминув і транспортну сферу: в аеропорту Лідс-Бредфорд літак авіакомпанії Jet2 здійснив складну посадку, борючись із потужними повітряними потоками. Водночас у Північному Йоркширі через надзвичайну загрозу закрили для відвідувачів абатство Вітбі.

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У столиці Шотландії, де зараз триває щорічний Единбурзький фестиваль Fringe, скасували близько сотні виступів - переважно тих, що мали відбутися на відкритих майданчиках або в шатрах. Виконавчий директор фестивалю Тоні Ланкестер визнає: попри усі зусилля, безпека артистів і глядачів залишається головним пріоритетом. Він зазначив, що, хоча більшість заходів усе ж відбулася, сильні вітри змусили відмовитися від виступів із повітряними трюками або сценами на вулиці.

Тим часом по всій країні комунальні служби розчищають дороги від повалених дерев. У Блайті, графство Нортумберленд, бригади працювали над тим, щоб звільнити автошляхи від завалів, які заблокували рух.

Хоча на перший погляд ситуація під контролем, синоптики попереджають - найсильніша частина шторму може бути ще попереду.

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Альона Уткіна

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