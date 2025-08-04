Шторм "Флорис" обрушился на Великобританию: ветер 170 км/ч, массовые отключения света и отмена выступлений

Шторм "Флорис", охвативший Великобританию, принес мощные ветры, перебои с электроснабжением и разрушенную инфраструктуру. Более 22 тысяч домов остались без света, отменено около сотни выступлений на Эдинбургском фестивале Fringe, а ветры достигали 170 км/ч, пишет УНН со ссылкой на News Sky.

Шторм "Флорис" накрыл Великобританию с неожиданной силой, став одним из самых заметных погодных явлений сезона, который в целом выдался довольно спокойным. В этом году это уже шестая буря, хотя в прошлом сезоне их было вдвое больше - двенадцать.

Однако "Флорис" компенсировал эту "нехватку" мощностью: ветры, достигавшие скорости 170 км/ч, выводили из строя электросети, срывали крыши, повалили деревья.

Первыми удар стихии ощутили северные регионы - Шотландия, север Англии и Северная Ирландия. Там объявили желтые метеорологические предупреждения. В Шотландии ветры обесточили более 22 тысяч домов. Компания Scottish and Southern Electricity Networks сообщила, что повреждения были значительными, а работы по восстановлению продолжаются непрерывно – больше всего пострадали районы Хайлендс, Морей и Абердиншир.

Шторм не обошел стороной и транспортную сферу: в аэропорту Лидс-Брэдфорд самолет авиакомпании Jet2 совершил сложную посадку, борясь с мощными воздушными потоками. В то же время в Северном Йоркшире из-за чрезвычайной угрозы закрыли для посетителей аббатство Уитби.

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В столице Шотландии, где сейчас проходит ежегодный Эдинбургский фестиваль Fringe, отменили около сотни выступлений - преимущественно тех, что должны были состояться на открытых площадках или в шатрах. Исполнительный директор фестиваля Тони Ланкестер признает: несмотря на все усилия, безопасность артистов и зрителей остается главным приоритетом. Он отметил, что, хотя большинство мероприятий все же состоялось, сильные ветры заставили отказаться от выступлений с воздушными трюками или сценами на улице.

Тем временем по всей стране коммунальные службы расчищают дороги от поваленных деревьев. В Блайте, графство Нортумберленд, бригады работали над тем, чтобы освободить автодороги от завалов, которые заблокировали движение.

Хотя на первый взгляд ситуация под контролем, синоптики предупреждают - самая сильная часть шторма может быть еще впереди.

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