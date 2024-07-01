Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие месяцы должны показать прогресс в приближении Украины к Евросоюзу и анонсировал дальнейшие совместные шаги с партнерами в Европе и новые соглашения по безопасности, передает УНН.

"... мы готовим дальнейшие совместные шаги с партнерами в Европе, и следующие месяцы должны показать прогресс в приближении Украины к Евросоюзу. Это и процедура скрининга, и подготовка условий будущего договора о присоединении Украины к ЕС. Будут и новые двусторонние соглашения по безопасности с нашими партнерами", - заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, а также анонсировал шаги, чтобы оккупант терял больше своей логистики и больше техники.