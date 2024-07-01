Наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський анонсував подальші спільні кроки з європейськими партнерами, прогрес у процесі вступу України до ЄС та нові двосторонні безпекові угоди в найближчі місяці.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу і анонсував подальші спільні кроки з партнерами у Європі та нові безпекові угоди, предає УНН.
"... ми готуємо подальші спільні кроки з партнерами у Європі, і наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу. Це і процедура скринінгу, і підготовка умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС. Будуть і нові двосторонні безпекові угоди з нашими партнерами", - заявив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
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Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, а також анонсував кроки, щоб окупант втрачав більше своєї логістики та більше техніки.