Україна готує кроки, які змусять росію втрачати більше логістики та техніки у війні - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський анонсував кроки, щоб російський окупант втратив більше логістики, техніки та надії на розширення війни, прагнучи до поразки росії та завершення війни проти України.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, а також анонсував кроки, щоб окупант втрачав більше своєї логістики та більше техніки, передає УНН.
"Доповідь військових вранці. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич. Про ключові фронтові напрямки, а це і Покровський, й інші на Донеччині, і Харківщина. Також обговорили деякі наші принципові рішення – кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну", - повідомив Зеленський.
Президент зауважив, що для росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України.
Зеленський: для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу28.06.24, 16:02 • 26867 переглядiв
"Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією. Відповідні процеси йдуть пліч-о-пліч", - зазначив Глава держави.
Додамо
Президент також подякував всім, хто проявляє достатню стійкість, достатню рішучість, достатню власну активність, у тому числі зберігаючи мобілізацію світу на нашу підтримку.
"Попри все. Попри будь-які політичні хвилі й зміну настроїв. Усіх у світі ми обʼєднуємо тим, що прагнемо справедливості – і тільки цього – для себе, а отже, для будь-якої нації, яка може так само постраждати від зовнішньої агресії", - резюмував Зеленський.