Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, а также анонсировал шаги, чтобы оккупант терял больше своей логистики и больше техники, передает УНН.

"Доклад военных утром. Главком Сырский, начальник Генштаба Баргилевич. О ключевых фронтовых направлениях, а это и Покровское, и другие в Донецкой области, и Харьковщина. Также обсудили некоторые наши принципиальные решения - шаги, которые готовим, чтобы оккупант терял больше своей логистики, больше техники, больше своих надежд расширить войну", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что для россии все это должно закончиться проигрышем, и только так проигрывает сама идея войны против Украины.

Зеленский: для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира

"Мы делаем все для этого и оружием, и дипломатией. Соответствующие процессы идут бок о бок", - отметил Глава государства.

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Президент также поблагодарил всех, кто проявляет достаточную стойкость, достаточную решимость, достаточную собственную активность, в том числе сохраняя мобилизацию мира в нашу поддержку.

"Несмотря на все. Несмотря на любые политические волны и смену настроений. Всех в мире мы объединяем тем, что хотим справедливости - и только этого - для себя, а значит, для любой нации, которая может так же пострадать от внешней агрессии", - резюмировал Зеленский.