Зеленский: для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины важно показать в этом году план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, передает корреспондент УНН.

Детали

"Конечно Украина будет решать, но если все бы зависело только от Украины, то никакой войны бы не было. К сожалению, оккупант - россия, путин захотел войны, и пока он не хочет ее заканчивать. Дипломатический путь, выбранный Украиной, это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне. Саммит мира прошел, и сейчас мы детально работаем над тремя планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены. И эти вопросы, я уверен, что мы решим. По крайней мере, мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время. Все остальные пункты Формулы мира мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами. Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем", - сказал Зеленский.

Зеленский хочет вынести на второй Саммит мира детальный план шагов по каждому из принесенных войной кризисов

Он добавил, что Украина продолжает развивать собственное производство военных товаров, чтобы быть сильной, потому что россия кроме силы ничего не понимает.

"Не все зависит от нас. У нас производство технологий, дронов, РЭБов, артиллерии действительно увеличивается, потому что мы должны быть сильными на поле боя. Это не потому, что кто-то хочет воевать, мы не хотели с самого начала, и сейчас никто не хочет, мы хотим как раз мира, но мы должны быть сильными и поэтому развиваем наше производство, чтобы быть сильными. Потому что россия, кроме силы, ничего не понимает, и, кроме силы, никого не уважает. То есть это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать план - понятный, детальный - и он будет готов в этом году", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Словении Наташа Пирц Мусар во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что именно Украина должна решать, когда и при каких условиях вести переговоры с россией.