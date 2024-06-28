Україна має сама вирішувати, як і за яких умов вести переговори з росією - президентка Словенії
Київ • УНН
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що Україна повинна сама вирішувати, коли і на яких умовах вести переговори з росією, підкресливши, що Словенія повністю підтримує Україну та її Формулу миру.
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що саме Україна має вирішувати, коли і за яких умов вести переговори з росією, передає УНН.
Дуже радію з прогресу на першому Саміті миру у Швейцарії. І ми, і всі інші учасники розуміємо, що ми захищаємо міжнародне право, що ми захищаємо Статут ООН. І ми погодилися з президентом про те, що немає політика, який не хотів би миру. Ми всі розуміємо ризики, але Україна – це та країна, яка має вирішувати, коли і за яких умов вона буде вести переговори
Вона додала, що Словенія повністю на боці України.
Словенія надає підтримку і бере участь у зустрічах за сімома пунктами Формули миру. І будемо це продовжувати
Нагадаємо
Голова держави Володимир Зеленський і президентка Словенії Наташа Пірц Мусар у Києві обговорили підготовку до другого Саміту миру. Як наголосив Зеленський, Україна не хоче затягувати цю війну і необхідно якнайшвидше прийти до справедливого миру.
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