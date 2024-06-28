Україна має сама вирішувати, як і за яких умов вести переговори з росією - президентка Словенії

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що саме Україна має вирішувати, коли і за яких умов вести переговори з росією, передає УНН.

Дуже радію з прогресу на першому Саміті миру у Швейцарії. І ми, і всі інші учасники розуміємо, що ми захищаємо міжнародне право, що ми захищаємо Статут ООН. І ми погодилися з президентом про те, що немає політика, який не хотів би миру. Ми всі розуміємо ризики, але Україна – це та країна, яка має вирішувати, коли і за яких умов вона буде вести переговори