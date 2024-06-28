Украина должна сама решать, как и при каких условиях вести переговоры с россией - президент Словении

Президент Словении Наташа Пирц Мусар во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что именно Украина должна решать, когда и при каких условиях вести переговоры с россией, передает УНН.

Очень радуюсь прогрессу на первом Саммите мира в Швейцарии. И мы, и все другие участники понимаем, что мы защищаем международное право, что мы защищаем Устав ООН. И мы согласились с президентом о том, что нет политика, который не хотел бы мира. Мы все понимаем риски, но Украина - это та страна, которая должна решать, когда и при каких условиях она будет вести переговоры - сказала Мусар.

Она добавила, что Словения полностью на стороне Украины.

Словения оказывает поддержку и участвует во встречах по семи пунктам Формулы мира. И будем это продолжать - отметила Мусар.

Напомним

Глава государства Владимир Зеленский и президент Словении Наташа Пирц Мусар в Киеве обсудили подготовку ко второму Саммиту мира. Как отметил Зеленский, Украина не хочет затягивать эту войну и необходимо как можно быстрее прийти к справедливому миру.

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