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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина должна сама решать, как и при каких условиях вести переговоры с россией - президент Словении

Украина должна сама решать, как и при каких условиях вести переговоры с россией - президент Словении

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 12:41  •  14613 просмотра

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Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях вести переговоры с россией, подчеркнув, что Словения полностью поддерживает Украину и ее Формулу мира.

Президент Словении Наташа Пирц Мусар во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что именно Украина должна решать, когда и при каких условиях вести переговоры с россией, передает УНН.

Очень радуюсь прогрессу на первом Саммите мира в Швейцарии. И мы, и все другие участники понимаем, что мы защищаем международное право, что мы защищаем Устав ООН. И мы согласились с президентом о том, что нет политика, который не хотел бы мира. Мы все понимаем риски, но Украина - это та страна, которая должна решать, когда и при каких условиях она будет вести переговоры

- сказала Мусар.

Она добавила, что Словения полностью на стороне Украины.

Словения оказывает поддержку и участвует во встречах по семи пунктам Формулы мира. И будем это продолжать

- отметила Мусар.

Напомним

Глава государства Владимир Зеленский и президент Словении Наташа Пирц Мусар в Киеве обсудили подготовку ко второму Саммиту мира. Как отметил Зеленский, Украина не хочет затягивать эту войну и необходимо как можно быстрее прийти к справедливому миру.

Зеленский встретился с премьером Словении: говорили о финализации текста соглашения по безопасности27 июня 2024, 17:47 • 73300 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
shveitsariyaШвейцария
sloveniiaСловения
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев
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