Зеленський: для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61540 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 149761 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 144654 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121553 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132314 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84743 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92987 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98686 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89656 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220621 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 20034 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19776 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42919 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16257 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 21886 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 144652 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220621 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370712 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306536 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414850 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 222 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10712 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30845 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27742 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121552 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Зеленський: для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу

Київ • УНН

 • 26867 перегляди

Зеленський має на меті представити план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю країн світу.

Зеленський: для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для України важливо показати у цьому році план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Словенії Наташею Пірц Мусар, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Авжеж Україна буде вирішувати, але якщо все б залежало тільки від України, то ніякої війни б не було. На жаль, окупант - росія, путін захотів війни, і поки що він не хоче її закінчувати. Дипломатичний шлях, обраний Україною, це наша ініціатива, тому що ми жертва у цій війні. Саміт миру пройшов, і зараз ми детально працюємо над трьома планами: енергетика, продовольча безпека і обміни. І ці питання, я впевнений, що ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом. Усі інші пункти Формули миру ми також розробимо і підготуємо сукупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами. Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо", - сказав Зеленський.

Зеленський хоче винести на другий Саміт миру детальний план кроків по кожній з принесених війною криз27.06.24, 16:30 • 21869 переглядiв

Він додав, що Україна продовжує розвивати власне виробництво військових товарів, щоб бути сильною, тому що росія окрім сили нічого не розуміє.

"Не все залежить від нас. У нас виробництво технологій, дронів, РЕБів, артилерії дійсно збільшується, тому шо ми повинні бути сильними на полі бою. Це не через те, що хтось хоче воювати, ми не хотіли з самого початку, і зараз ніхто не хоче, ми хочемо якраз миру, але ми повинні бути сильними і тому розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними. Тому що росія, окрім сили, нічого не розуміє, і, окрім сили, нікого не поважає. Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити план – зрозумілий, детальний – і він буде готовий у цьому році", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що саме Україна має вирішувати, коли і за яких умов вести переговори з росією.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Словенія
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44