Зеленський: для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для України важливо показати у цьому році план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Словенії Наташею Пірц Мусар, передає кореспондент УНН.

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"Авжеж Україна буде вирішувати, але якщо все б залежало тільки від України, то ніякої війни б не було. На жаль, окупант - росія, путін захотів війни, і поки що він не хоче її закінчувати. Дипломатичний шлях, обраний Україною, це наша ініціатива, тому що ми жертва у цій війні. Саміт миру пройшов, і зараз ми детально працюємо над трьома планами: енергетика, продовольча безпека і обміни. І ці питання, я впевнений, що ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом. Усі інші пункти Формули миру ми також розробимо і підготуємо сукупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами. Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо", - сказав Зеленський.

Зеленський хоче винести на другий Саміт миру детальний план кроків по кожній з принесених війною криз

Він додав, що Україна продовжує розвивати власне виробництво військових товарів, щоб бути сильною, тому що росія окрім сили нічого не розуміє.

"Не все залежить від нас. У нас виробництво технологій, дронів, РЕБів, артилерії дійсно збільшується, тому шо ми повинні бути сильними на полі бою. Це не через те, що хтось хоче воювати, ми не хотіли з самого початку, і зараз ніхто не хоче, ми хочемо якраз миру, але ми повинні бути сильними і тому розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними. Тому що росія, окрім сили, нічого не розуміє, і, окрім сили, нікого не поважає. Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити план – зрозумілий, детальний – і він буде готовий у цьому році", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що саме Україна має вирішувати, коли і за яких умов вести переговори з росією.