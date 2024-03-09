Следующее заседание "Рамштайн" пройдет 19 марта

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщает со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил США в Европе Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин лично собирается встретиться с участниками Контактной группы обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 19 марта 2024 года. Остин пригласил министров обороны и высокопоставленных чиновников со всего мира для обсуждения ситуации в Украине и различных аспектов обеспечения безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

Контекст

Предыдущее заседание Контактной группы состоялось в онлайн-формате 14 февраля. На этой заседании участники обсуждали вопросы по усилению противовоздушной обороны, артиллерийских систем и дронов, планирование министра обороны Украины Рустема Умерова.

Контактная группа по обороне Украины в формате "Рамштайн" объединяет около полусотни стран, которые помогают Украине в противостоянии российской агрессии.

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