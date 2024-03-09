Наступне засідання "Рамштайну" пройде 19 березня
Київ • УНН
Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у Рамштайнському форматі запланована на 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, де міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться з міністрами оборони та високопосадовцями з усього світу, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпекові виклики, що стоять перед союзниками і партнерами США.
Чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" заплановано на 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, повідомляє з посиланням на пресслужбу Військово-повітряних сил США в Європі Радіо Свобода, передає УНН.
Деталі
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін особисто збирається зустрітися з учасниками Контактної групи оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині 19 березня 2024 року. Остін запитав міністрів оборони та високопосадовців з усього світу для обговорення ситуації в Україні та різних аспектів забезпечення безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США.
Контекст
Попереднє засідання Контактної групи відбулося в онлайн-форматі 14 лютого. На цій засіданні учасники обговорювали питання щодо посилення протиповітряної оборони, артилерійських систем та дронів, планування міністра оборони України Рустема Умерова.
Контактна група з оборони України у форматі "Рамштайн" об'єднує приблизно півсотні країни, які допомагають Україні в протистоянні російській агресії.
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