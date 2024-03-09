Наступне засідання "Рамштайну" пройде 19 березня

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у Рамштайнському форматі запланована на 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, де міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться з міністрами оборони та високопосадовцями з усього світу, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпекові виклики, що стоять перед союзниками і партнерами США.