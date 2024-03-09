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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Наступне засідання "Рамштайну" пройде 19 березня

Київ • УНН

 • 46150 перегляди

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у Рамштайнському форматі запланована на 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, де міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться з міністрами оборони та високопосадовцями з усього світу, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпекові виклики, що стоять перед союзниками і партнерами США.

Наступне засідання "Рамштайну" пройде 19 березня

Чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" заплановано на 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, повідомляє з посиланням на пресслужбу Військово-повітряних сил США в Європі Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін особисто збирається зустрітися з учасниками Контактної групи оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині 19 березня 2024 року. Остін запитав міністрів оборони та високопосадовців з усього світу для обговорення ситуації в Україні та різних аспектів забезпечення безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США.

Контекст

Попереднє засідання Контактної групи відбулося в онлайн-форматі 14 лютого. На цій засіданні учасники обговорювали питання щодо посилення протиповітряної оборони, артилерійських систем та дронів, планування міністра оборони України Рустема Умерова.

Контактна група з оборони України у форматі "Рамштайн" об'єднує приблизно півсотні країни, які допомагають Україні в протистоянні російській агресії.

Офіційно запрацювали коаліції ППО та дронів: Умєров за результами “Рамштайну”14.02.24, 21:15 • 129129 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
Військово-повітряні сили США
Міністерство оборони України
Українська оборонна контактна група
Міністерство оборони США
Ллойд Остін
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