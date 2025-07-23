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Следствие по делу руководителя АМКУ Кириленко и его жены завершено

Киев • УНН

 • 2854 просмотра

САП и НАБУ завершили следствие по делу руководителя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко и его жены. Их обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, а также пособничестве в незаконном обогащении на сумму более 72 млн гривен.

Следствие по делу руководителя АМКУ Кириленко и его жены завершено

По делу в отношении руководителя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко и его жены, которых обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, а также пособничестве в незаконном обогащении, завершено следствие. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении руководителя Антимонопольного комитета Украины и его близкого лица. Сейчас по поручению прокурора САП детективами НАБУ открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в декларации за 2024 год чиновник не указал данные о 20 объектах недвижимости и люксовом автомобиле, приобретение которых инкриминируется ему в другом уголовном производстве по факту незаконного обогащения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Члену семьи чиновника инкриминировано пособничество в незаконном обогащении на более чем 72 млн гривен, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 УК Украины.

Напомним

Председателю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщено о подозрении в недекларировании имущества. Его жене сообщено о подозрении в пособничестве в незаконном обогащении чиновника на более чем 72 млн гривен.

Также Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении на более чем 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020–2023 годах, когда Кириленко был на должности руководителя Донецкой ОВА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены.

7 июля дело Кириленко, которого обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, направили в суд.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Антимонопольный комитет Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина
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