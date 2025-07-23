Слідство у справі керівника АМКУ Кириленка та його дружини завершено

У справі стосовно керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка та його дружини, яких обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, а також пособництві в незаконному збагаченні, завершено слідство. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно керівника Антимонопольного комітету України та його близької особи. Наразі за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких інкримінується йому в іншому кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Члену сім’ї чиновника інкриміновано пособництво в незаконному збагаченні на понад 72 млн гривень, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 КК України.

Нагадаємо

Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку повідомлено про підозру у недекларуванні майна. Його дружині повідомлено про підозру у пособництві у незаконному збагаченні чиновника на понад 72 млн гривень.

Також Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Досудове розслідування встановило, що у 2020–2023 роках, коли Кириленко був на посаді керівника Донецької ОВА, він став власником 21 об'єкта нерухомості та люксового автомобіля, а права власності зареєстрував на родичів дружини.

7 липня справу Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, направили до суду.