Славутич и Черниговский район частично остались без света
Киев • УНН
Из-за аварии обесточены около 19 тысяч абонентов в Черниговском районе и городе Славутич. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Славутич и часть Черниговского района частично остались без света из-за аварии, сообщили в среду в "Черниговоблэнерго", пишет УНН.
Из-за аварии на энергообъекте обесточены около 19 тысяч абонентов Черниговского района и города Славутича
Как указано, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Добавим, город Славутич территориально расположен в Черниговской области, но подчиняется органам власти в Киевской области.
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