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Славутич и Черниговский район частично остались без света

Киев • УНН

 • 2002 просмотра

Из-за аварии обесточены около 19 тысяч абонентов в Черниговском районе и городе Славутич. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Славутич и Черниговский район частично остались без света

Славутич и часть Черниговского района частично остались без света из-за аварии, сообщили в среду в "Черниговоблэнерго", пишет УНН.

Из-за аварии на энергообъекте обесточены около 19 тысяч абонентов Черниговского района и города Славутича

- сообщили в «Черниговоблэнерго».

Как указано, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Добавим, город Славутич территориально расположен в Черниговской области, но подчиняется органам власти в Киевской области.

Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергосистеме Киева до 24 августа — ISW09.08.26, 05:32 • 19185 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
Черниговская область