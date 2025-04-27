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Сколько баллистических ракет и "шахедов" рф было уничтожено за неделю - ответ ПС ВСУ

Киев • УНН

 • 296 просмотра

За неделю Силы обороны уничтожили 841 воздушную цель, среди которых 7 баллистических ракет и 442 ударных БпЛА типа Shahed. Авиация совершила около 160 самолетовылетов.

Сколько баллистических ракет и "шахедов" рф было уничтожено за неделю - ответ ПС ВСУ

Противовоздушной обороной Сил обороны в течение недели уничтожено 841 воздушную цель врага, в частности, 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и 442 ударных БпЛА типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ

Детали

В течение недели, с 21 апреля по 27 апреля противовоздушной обороной Силобороны уничтожено 841 воздушную цель: 

  • 31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ;
    • 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
      • 6 крылатых ракет "Калибр";
        • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
          • 442 ударных БпЛА типа Shahed;
            • 114 разведывательных БпЛА;
              • 237 БпЛА других типов.

                Авиацией Воздушных Сил в течение недели совершено около 160 самолетовылетов, в частности:

                • более 90 – на истребительное авиационное прикрытие;
                  • около 50 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

                    Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты различных типов. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника

                    - информируют ПС ВСУ.

                    Силы обороны сбили 57 БПЛА, более 60 не достигли целей27.04.25, 09:28 • 3230 просмотров

                    Дополнение

                    С 14 по 20 апреля украинская ПВО уничтожила 699 воздушных целей россиян. Среди них 159 ударных Shahed, 3 ракеты "Искандер-К" и сотни других беспилотников.

                    Анна Мурашко

                    Анна Мурашко

                    Война
                    Калибр (семейство ракет)
                    Шахед-136
                    Кх-59
                    9К720 Искандер
                    Украина
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