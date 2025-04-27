Сколько баллистических ракет и "шахедов" рф было уничтожено за неделю - ответ ПС ВСУ
Киев • УНН
За неделю Силы обороны уничтожили 841 воздушную цель, среди которых 7 баллистических ракет и 442 ударных БпЛА типа Shahed. Авиация совершила около 160 самолетовылетов.
Противовоздушной обороной Сил обороны в течение недели уничтожено 841 воздушную цель врага, в частности, 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и 442 ударных БпЛА типа Shahed.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Детали
В течение недели, с 21 апреля по 27 апреля противовоздушной обороной Силобороны уничтожено 841 воздушную цель:
- 31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ;
- 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 442 ударных БпЛА типа Shahed;
- 114 разведывательных БпЛА;
- 237 БпЛА других типов.
Авиацией Воздушных Сил в течение недели совершено около 160 самолетовылетов, в частности:
- более 90 – на истребительное авиационное прикрытие;
- около 50 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты различных типов. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника
Силы обороны сбили 57 БПЛА, более 60 не достигли целей27.04.25, 09:28 • 3230 просмотров
Дополнение
С 14 по 20 апреля украинская ПВО уничтожила 699 воздушных целей россиян. Среди них 159 ударных Shahed, 3 ракеты "Искандер-К" и сотни других беспилотников.