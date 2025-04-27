Силы обороны сбили 57 БПЛА, более 60 не достигли целей

Украинские военные сбили 57 вражеских БПЛА, 67 беспилотников-имитаторов – не достигли целей (локационно потеряны). Всего по Украине было запущено 149 БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 27 апреля 2025 года (с 21.00 26 апреля) противник атаковал 149-ю ударными БПЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) – районы пусков: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф - говорится в сообщении.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 67 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий) - информируют ПСУ.

В результате вражеской атаки пострадали Житомирская область, Днепропетровская область, Одесская область, Донецкая область, Сумская область и Черкасская область.

Дополнение

В ночь на 27 апреля россия в очередной раз обстреляла Днепропетровскую область. В этот раз атака по Павлограду привела к гибели мужчины. Городские власти сообщили, что также пострадала 14-летняя девушка, зафиксировано много повреждений.