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Силы обороны сбили 57 БПЛА, более 60 не достигли целей

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Ночью 27 апреля рф запустила 149 БПЛА по Украине, 57 из них сбиты. В Днепропетровской области атака на Павлоград привела к гибели мужчины и ранению девочки.

Силы обороны сбили 57 БПЛА, более 60 не достигли целей

Украинские военные сбили 57 вражеских БПЛА, 67 беспилотников-имитаторов – не достигли целей (локационно потеряны). Всего по Украине было запущено 149 БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 27 апреля 2025 года (с 21.00 26 апреля) противник атаковал 149-ю ударными БПЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) – районы пусков: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф

- говорится в сообщении.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. 

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 67 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)

- информируют ПСУ. 

В результате вражеской атаки пострадали Житомирская область, Днепропетровская область, Одесская область, Донецкая область, Сумская область и Черкасская область.

Дополнение

В ночь на 27 апреля россия в очередной раз обстреляла Днепропетровскую область. В этот раз атака по Павлограду привела к гибели мужчины. Городские власти сообщили, что также пострадала 14-летняя девушка, зафиксировано много повреждений.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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