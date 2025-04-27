Сили оборони збили 57 БПЛА, понад 60 не досягли цілей
Київ • УНН
Вночі 27 квітня рф запустила 149 БПЛА по Україні, 57 з них збито. У Дніпропетровській області атака на Павлоград призвела до загибелі чоловіка та поранення дівчинки.
Українські військові збили 57 ворожих БПЛА, 67 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені). Загалом по Україні було запущено 149 БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 27 квітня 2025 року (із 21.00 26 квітня) противник атакував 149-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)
Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.
Доповнення
У ніч проти 27 квітня росія вкотре обстріляла Дніпропетровську область. Цього разу атака по Павлограду призвела до загибелі чоловіка. Міська влада повідомила, що також постраждала 14-річна дівчина, зафіксовано багато пошкоджень.