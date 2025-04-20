ППО Сил оборони знищила близько 700 повітряних цілей рф за тиждень
Київ • УНН
За тиждень з 14 по 20 квітня українська ППО знищила 699 повітряних цілей росіян. Серед них 159 ударних Shahed, 3 ракети "Іскандер-К" та сотні інших безпілотників.
За тиждень протиповітряною обороною українські військові знищили 699 повітряних цілей росії, зокрема, 159 ударних БпЛА типу Shahed. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
Деталі
Повідомляється, що протягом тижня з 14 квітня по 20 квітня протиповітряною обороною Сил оборони знищено 699 повітряних цілей:
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 159 ударних БпЛА типу Shahed;
- 201 розвідувальний БпЛА;
- 336 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено 140 літаковильотів, зокрема:
- понад 80 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили
Також за тиждень підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 515 бойових вильотів, з них:
- 399 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
- 116 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.
Бойові втрати противника орієнтовно склали:
- понад 10 осіб;
- 8 ворожих укриттів;
- 2 розвідувальних БпЛА "Supercam", 1 баражуючий боєприпас "Ланцет".
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