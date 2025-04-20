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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
14:07 • 4902 перегляди

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ППО Сил оборони знищила близько 700 повітряних цілей рф за тиждень

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

За тиждень з 14 по 20 квітня українська ППО знищила 699 повітряних цілей росіян. Серед них 159 ударних Shahed, 3 ракети "Іскандер-К" та сотні інших безпілотників.

ППО Сил оборони знищила близько 700 повітряних цілей рф за тиждень

За тиждень протиповітряною обороною українські військові знищили 699 повітряних цілей росії, зокрема, 159 ударних БпЛА типу Shahed. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Деталі

Повідомляється, що протягом тижня з 14 квітня по 20 квітня протиповітряною обороною Сил оборони знищено 699 повітряних цілей:

  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
    • 159 ударних БпЛА типу Shahed;
      •  201 розвідувальний БпЛА;
        • 336 БпЛА інших типів.

          Авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено 140 літаковильотів, зокрема:

          • понад 80 – на винищувальне авіаційне прикриття;
            • близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

              Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили

              - йдеться в повідомленні.

              Також за тиждень підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 515 бойових вильотів, з них:

              • 399 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
                • 116 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

                  Бойові втрати противника орієнтовно склали:

                  • понад 10 осіб;
                    • 8 ворожих укриттів;
                      • 2 розвідувальних БпЛА "Supercam", 1 баражуючий боєприпас "Ланцет".

                        ЗСУ за добу знищили 950 окупантів та сотні одиниць техніки20.04.25, 08:55 • 3318 переглядiв

                        Анна Мурашко

                        Анна Мурашко

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