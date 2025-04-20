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На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
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9К720 Искандер

ПВО Сил обороны уничтожила около 700 воздушных целей РФ за неделю

Киев • УНН

 • 646 просмотра

За неделю с 14 по 20 апреля украинская ПВО уничтожила 699 воздушных целей россиян. Среди них 159 ударных Shahed, 3 ракеты "Искандер-К" и сотни других беспилотников.

ПВО Сил обороны уничтожила около 700 воздушных целей РФ за неделю

За неделю противовоздушной обороной украинские военные уничтожили 699 воздушных целей россии, в частности, 159 ударных БпЛА типа Shahed. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Детали

Сообщается, что в течение недели с 14 апреля по 20 апреля противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 699 воздушных целей:

  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
    • 159 ударных БпЛА типа Shahed;
      •  201 разведывательный БпЛА;
        • 336 БпЛА других типов.

          Авиацией Воздушных Сил в течение недели осуществлено 140 самолетовылетов, в частности:

          • более 80 – на истребительное авиационное прикрытие;
            • около 50 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

              Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы

              - говорится в сообщении.

              Также за неделю подразделениями беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено 515 боевых вылетов, из них:

              • 399 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;
                • 116 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.

                  Боевые потери противника ориентировочно составили:

                  • более 10 человек;
                    • 8 вражеских укрытий;
                      • 2 разведывательных БпЛА "Supercam", 1 барражирующий боеприпас "Ланцет".

                        ВСУ за сутки уничтожили 950 оккупантов и сотни единиц техники20.04.25, 08:55 • 3242 просмотра

                        Анна Мурашко

                        Анна Мурашко

                        Война
                        Вооруженные силы Украины
                        Шахед-136
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