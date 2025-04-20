ПВО Сил обороны уничтожила около 700 воздушных целей РФ за неделю
Киев • УНН
За неделю с 14 по 20 апреля украинская ПВО уничтожила 699 воздушных целей россиян. Среди них 159 ударных Shahed, 3 ракеты "Искандер-К" и сотни других беспилотников.
За неделю противовоздушной обороной украинские военные уничтожили 699 воздушных целей россии, в частности, 159 ударных БпЛА типа Shahed. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.
Детали
Сообщается, что в течение недели с 14 апреля по 20 апреля противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 699 воздушных целей:
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 159 ударных БпЛА типа Shahed;
- 201 разведывательный БпЛА;
- 336 БпЛА других типов.
Авиацией Воздушных Сил в течение недели осуществлено 140 самолетовылетов, в частности:
- более 80 – на истребительное авиационное прикрытие;
- около 50 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы
Также за неделю подразделениями беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено 515 боевых вылетов, из них:
- 399 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;
- 116 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.
Боевые потери противника ориентировочно составили:
- более 10 человек;
- 8 вражеских укрытий;
- 2 разведывательных БпЛА "Supercam", 1 барражирующий боеприпас "Ланцет".
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