ПВО Сил обороны уничтожила около 700 воздушных целей РФ за неделю

За неделю противовоздушной обороной украинские военные уничтожили 699 воздушных целей россии, в частности, 159 ударных БпЛА типа Shahed. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Детали

Сообщается, что в течение недели с 14 апреля по 20 апреля противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 699 воздушных целей:

3 крылатые ракеты "Искандер-К";

159 ударных БпЛА типа Shahed;

201 разведывательный БпЛА;

336 БпЛА других типов.

Авиацией Воздушных Сил в течение недели осуществлено 140 самолетовылетов, в частности:

более 80 – на истребительное авиационное прикрытие;

около 50 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы - говорится в сообщении.

Также за неделю подразделениями беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено 515 боевых вылетов, из них:

399 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;

116 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.

Боевые потери противника ориентировочно составили:

более 10 человек;

8 вражеских укрытий;

2 разведывательных БпЛА "Supercam", 1 барражирующий боеприпас "Ланцет".

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