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Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат
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Скільки балістичних ракет та "шахедів" рф було знищено за тиждень - відповідь ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 752 перегляди

За тиждень Сили оборони знищили 841 повітряну ціль, серед яких 7 балістичних ракет та 442 ударних БпЛА типу Shahed. Авіація здійснила близько 160 літаковильотів.

Скільки балістичних ракет та "шахедів" рф було знищено за тиждень - відповідь ПС ЗСУ

Протиповітряною обороною Cил оборони протягом тижня знищено 841 повітрянуціль ворога, зокрема, 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" та 442ударних БпЛА типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

Деталі

Протягом тижня, з 21 квітня по 27 квітня протиповітряною обороною Cилоборони знищено 841 повітряну ціль: 

  • 31 крилату ракету Х-101/Х-55СМ;
    • 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
      • 6 крилатих ракет "Калібр";
        • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
          • 442 ударних БпЛА типу Shahed;
            • 114 розвідувальних БпЛА;
              • 237 БпЛА інших типів.

                Авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено близько 160літаковильотів, зокрема:

                • понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття;
                  • близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

                    Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях,застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти,об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили тавійськової техніки противника

                    - інформують ПС ЗСУ.

                    Сили оборони збили 57 БПЛА, понад 60 не досягли цілей27.04.25, 09:28 • 3330 переглядiв

                    Доповнення

                    З 14 по 20 квітня українська ППО знищила 699 повітряних цілей росіян. Середних 159 ударних Shahed, 3 ракети "Іскандер-К" та сотні іншихбезпілотників.

                    Анна Мурашко

                    Анна Мурашко

                    Війна
                    «Калібр» (сімейство ракет)
                    Шахед-136
                    Кх-59
                    9K720 Iskander
                    Україна
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