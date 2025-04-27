Скільки балістичних ракет та "шахедів" рф було знищено за тиждень - відповідь ПС ЗСУ

Протиповітряною обороною Cил оборони протягом тижня знищено 841 повітрянуціль ворога, зокрема, 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" та 442ударних БпЛА типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

Протягом тижня, з 21 квітня по 27 квітня протиповітряною обороною Cилоборони знищено 841 повітряну ціль:

31 крилату ракету Х-101/Х-55СМ;

7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

6 крилатих ракет "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

442 ударних БпЛА типу Shahed;

114 розвідувальних БпЛА;

237 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено близько 160літаковильотів, зокрема:

понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття;

близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях,застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти,об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили тавійськової техніки противника - інформують ПС ЗСУ.

Сили оборони збили 57 БПЛА, понад 60 не досягли цілей

Доповнення

З 14 по 20 квітня українська ППО знищила 699 повітряних цілей росіян. Середних 159 ударних Shahed, 3 ракети "Іскандер-К" та сотні іншихбезпілотників.