Скільки балістичних ракет та "шахедів" рф було знищено за тиждень - відповідь ПС ЗСУ
Київ • УНН
За тиждень Сили оборони знищили 841 повітряну ціль, серед яких 7 балістичних ракет та 442 ударних БпЛА типу Shahed. Авіація здійснила близько 160 літаковильотів.
Протиповітряною обороною Cил оборони протягом тижня знищено 841 повітрянуціль ворога, зокрема, 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" та 442ударних БпЛА типу Shahed.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Деталі
Протягом тижня, з 21 квітня по 27 квітня протиповітряною обороною Cилоборони знищено 841 повітряну ціль:
- 31 крилату ракету Х-101/Х-55СМ;
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 442 ударних БпЛА типу Shahed;
- 114 розвідувальних БпЛА;
- 237 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено близько 160літаковильотів, зокрема:
- понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях,застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти,об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили тавійськової техніки противника
Сили оборони збили 57 БПЛА, понад 60 не досягли цілей27.04.25, 09:28 • 3330 переглядiв
Доповнення
З 14 по 20 квітня українська ППО знищила 699 повітряних цілей росіян. Середних 159 ударних Shahed, 3 ракети "Іскандер-К" та сотні іншихбезпілотників.