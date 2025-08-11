$41.390.07
12:35 • 28715 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 52456 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 40014 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 97148 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 111616 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 98014 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 69523 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 117946 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 206337 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 129665 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Ситуация с российско-белорусскими учениями "Запад-2025" контролируема - ЦПД

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что ситуация с учениями "Запад-2025" контролируема. Сейчас военных угроз для Украины из беларуси нет, но рф будет активно продвигать эту тему информационно.

Ситуация с российско-белорусскими учениями "Запад-2025" контролируема - ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко считает, что ситуация вокруг совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" является контролируемой. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Детали

На сегодняшний день военных угроз для Украины с белорусской стороны нет. В то же время россияне будут активно продвигать эту тему в информационном пространстве с целью дестабилизировать ситуацию.

Ситуация по российским учениям "Запад-2025" в беларуси под контролем. Видим, сколько российских военных там реально, понимаем все, что происходит. По состоянию на сегодня военных угроз для Украины оттуда нет. Но информационно россияне будут эту тему качать

- написал Коваленко.

Напомним

В начале августа в беларусь прибыл эшелон российских военных и техники для подготовки к совместным стратегическим учениям "Запад-2025", которые состоятся в сентябре.

Хотя обстановка на украинско-белорусской границе на фоне подготовки к учениям остается стабильной, в ГПСУ не исключают возможных провокаций с российской и белорусской стороны во время учений.

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
Беларусь
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина