Ситуация с российско-белорусскими учениями "Запад-2025" контролируема - ЦПД
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что ситуация с учениями "Запад-2025" контролируема. Сейчас военных угроз для Украины из беларуси нет, но рф будет активно продвигать эту тему информационно.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко считает, что ситуация вокруг совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" является контролируемой. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
Детали
На сегодняшний день военных угроз для Украины с белорусской стороны нет. В то же время россияне будут активно продвигать эту тему в информационном пространстве с целью дестабилизировать ситуацию.
Ситуация по российским учениям "Запад-2025" в беларуси под контролем. Видим, сколько российских военных там реально, понимаем все, что происходит. По состоянию на сегодня военных угроз для Украины оттуда нет. Но информационно россияне будут эту тему качать
Напомним
В начале августа в беларусь прибыл эшелон российских военных и техники для подготовки к совместным стратегическим учениям "Запад-2025", которые состоятся в сентябре.
Хотя обстановка на украинско-белорусской границе на фоне подготовки к учениям остается стабильной, в ГПСУ не исключают возможных провокаций с российской и белорусской стороны во время учений.