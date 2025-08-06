Ситуація на кордоні з білоруссю стабільна - Коваленко

Вступ на магістратуру: на якій спеціальності найбільше склали іспити і не подолали поріг

Вступ на магістратуру: на якій спеціальності найбільше склали іспити і не подолали поріг

Вступ на магістратуру: на якій спеціальності найбільше склали іспити і не подолали поріг

Вступ на магістратуру: на якій спеціальності найбільше склали іспити і не подолали поріг 6 серпня, 07:40 • 46586 перегляди