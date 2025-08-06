Ситуація на кордоні з білоруссю стабільна - Коваленко
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України повідомив, що ситуація на кордоні з білоруссю залишається без змін. Це відбувається на тлі прибуття першої групи військових рф до білорусі для спільних навчань.
Жодних змін на кордоні з білоруссю не зафіксовано. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
Ситуація на кордоні з білорусами без змін. Не ведіться на інформаційні гойдалки, все ок
Контекст
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що у період активної фази спільних навчань росії з білоруссю, які заплановані на вересень на території рб, може зростати ризик для України, і що наразі не фіксується створення ударного угрупування в білорусі.
Сьогодні у білорусь прибула перша група військових збройних сил рф та військова техніка для підготовки та участі у спільних "стратегічних навчаннях" "Захід-2025" ("Запад-2025").