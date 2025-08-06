Ситуация на границе с беларусью стабильна - Коваленко
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины сообщил, что ситуация на границе с беларусью остается без изменений. Это происходит на фоне прибытия первой группы военных рф в беларусь для совместных учений.
Никаких изменений на границе с беларусью не зафиксировано. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Ситуация на границе с белорусами без изменений. Не ведитесь на информационные качели, все ок
Контекст
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что в период активной фазы совместных учений россии с беларусью, которые запланированы на сентябрь на территории рб, может возрастать риск для Украины, и что сейчас не фиксируется создание ударной группировки в беларуси.
Сегодня в беларусь прибыла первая группа военных вооруженных сил рф и военная техника для подготовки и участия в совместных "стратегических учениях" "Запад-2025".