12:35 • 28975 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 52767 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 40171 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 97403 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 111736 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 98084 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 69571 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 117972 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 206410 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129675 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
Ситуацію з російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" є контрольованою - ЦПД

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що ситуація з навчаннями "Захід-2025" контрольована. Наразі військових загроз для України з білорусі немає, але рф буде активно просувати цю тему інформаційно.

Ситуацію з російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" є контрольованою - ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко вважає, що ситуація навколо спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025" є контрольованою. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

На сьогоднішній день воєнних загроз для України з білоруського боку нема. Водночас росіяни будуть активно просувати цю тему в інформаційному просторі з метою дестабілізувати ситуацію.

Ситуація щодо російських навчань "Захід-2025" в білорусі під контролем. Бачимо, скільки російських військових там реально, розуміємо все, що відбувається. Станом на сьогодні воєнних загроз для України звідти немає. Але інформаційно росіяни будуть цю тему качати

- написав Коваленко.

Нагадаємо

На початку серпня до білорусі прибув ешелон російських військових та техніки для підготовки до спільних стратегічних навчань "Захід-2025", які відбудуться у вересні.

Хоча обстановка на українсько-білоруському кордоні на тлі підготовки до навчань залишається стабільною, у ДПСУ не виключають можливих провокацій з російського і білоруського боку під час навчань.

Євген Устименко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Білорусь
Рада національної безпеки і оборони України
Україна