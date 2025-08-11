Ситуацію з російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" є контрольованою - ЦПД
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що ситуація з навчаннями "Захід-2025" контрольована. Наразі військових загроз для України з білорусі немає, але рф буде активно просувати цю тему інформаційно.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко вважає, що ситуація навколо спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025" є контрольованою. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
Деталі
На сьогоднішній день воєнних загроз для України з білоруського боку нема. Водночас росіяни будуть активно просувати цю тему в інформаційному просторі з метою дестабілізувати ситуацію.
Ситуація щодо російських навчань "Захід-2025" в білорусі під контролем. Бачимо, скільки російських військових там реально, розуміємо все, що відбувається. Станом на сьогодні воєнних загроз для України звідти немає. Але інформаційно росіяни будуть цю тему качати
Нагадаємо
На початку серпня до білорусі прибув ешелон російських військових та техніки для підготовки до спільних стратегічних навчань "Захід-2025", які відбудуться у вересні.
Хоча обстановка на українсько-білоруському кордоні на тлі підготовки до навчань залишається стабільною, у ДПСУ не виключають можливих провокацій з російського і білоруського боку під час навчань.