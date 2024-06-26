Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил визит в Донецкую область, во время которого посетил бригады, которые держат оборону на одном из самых горячих направлений фронта. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в Telegram.

Детали

В частности, Сырский встретился с воинами 25 отдельной воздушно-десантной бригады.

Героические люди, которые умело и решительно уничтожают оккупантов. Бригада с первых дней российской агрессии защищает нашу землю. Сейчас, в ходе жестких боев, сичеславские десантники продолжают уверенно сдерживать российское нашествие на одном из наиболее важных участков линии соприкосновения - рассказал главнокомандующий.

Также он отметил солдат, сержантов и офицеров 110 отдельной механизированной бригады. Они отчаянно бьются с превосходящими силами оккупантов и являются настоящим примером отваги и патриотизма.

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Кроме того, Сырский вручил награды личному составу 47 отдельной механизированной бригады. и поблагодарил личный состав 59 отдельной мотопехотной бригады

Спасибо всем украинским защитникам, которые сейчас в боях борются за нашу свободу и независимость. Отмечаю самоотверженность каждого, кто храбро защищает Украину, наш дом, наших людей - подытожил главнокомандующий.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область, где заслушал доклады об оперативной обстановке, обсудил действия Сил обороны с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины и командирами бригад, поблагодарил бойцов и вручил им награды.