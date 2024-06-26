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Сирський зустрівся з бригадами, які тримають оборону Донецькому напрямку

Київ • УНН

 • 65406 перегляди

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав Донецьку область, зустрівся з бійцями кількох бригад, які тримають оборону на одній з найгарячіших ділянок фронту, вручив нагороди та подякував українським захисникам за мужність і самовідданість у боротьбі за свободу і незалежність України.

Сирський зустрівся з бригадами, які тримають оборону Донецькому напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив візит на Донеччину, під час якого відвідав бригади, які тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту. Про це пише УНН з посиланням на заяву Сирського у Telegram.

Деталі 

Зокрема, Сирський зустрівся з воїнами 25 окремої повітрянодесантної бригади.

Героїчні люди, які вправно та рішуче нищать окупантів. Бригада з перших днів російської агресії боронить нашу землю. Зараз, в ході жорстких боїв, cічеславські десантники продовжують впевнено стримувати російську навалу на одній із найбільш важливих ділянок лінії зіткнення

- розповів головнокомандувач. 

Також він відзначив солдатів, сержантів та офіцерів 110 окремої механізованої бригади. Вони відчайдушно б’ються з переважаючими силами окупантів та є справжнім прикладом відваги і патріотизму. 

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Окрім того, Сирський вручив нагороди особовому складу 47 окремої механізованої бригади. та подякував особовому складу 59 окремої мотопіхотної бригади

Дякую усім українським захисникам, які зараз в боях виборюють нашу свободу та незалежність. Відзначаю самовідданість кожного, хто хоробро захищає Україну, наш дім, наших людей

- підсумував головнокомандувач. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де заслухав доповіді про оперативну обстановку, обговорив дії Сил оборони з Головнокомандувачем Збройних Сил України та командирами бригад, подякував бійцям та вручив їм нагороди.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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