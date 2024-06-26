Сирський зустрівся з бригадами, які тримають оборону Донецькому напрямку
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав Донецьку область, зустрівся з бійцями кількох бригад, які тримають оборону на одній з найгарячіших ділянок фронту, вручив нагороди та подякував українським захисникам за мужність і самовідданість у боротьбі за свободу і незалежність України.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив візит на Донеччину, під час якого відвідав бригади, які тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту. Про це пише УНН з посиланням на заяву Сирського у Telegram.
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Зокрема, Сирський зустрівся з воїнами 25 окремої повітрянодесантної бригади.
Героїчні люди, які вправно та рішуче нищать окупантів. Бригада з перших днів російської агресії боронить нашу землю. Зараз, в ході жорстких боїв, cічеславські десантники продовжують впевнено стримувати російську навалу на одній із найбільш важливих ділянок лінії зіткнення
Також він відзначив солдатів, сержантів та офіцерів 110 окремої механізованої бригади. Вони відчайдушно б’ються з переважаючими силами окупантів та є справжнім прикладом відваги і патріотизму.
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Окрім того, Сирський вручив нагороди особовому складу 47 окремої механізованої бригади. та подякував особовому складу 59 окремої мотопіхотної бригади
Дякую усім українським захисникам, які зараз в боях виборюють нашу свободу та незалежність. Відзначаю самовідданість кожного, хто хоробро захищає Україну, наш дім, наших людей
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де заслухав доповіді про оперативну обстановку, обговорив дії Сил оборони з Головнокомандувачем Збройних Сил України та командирами бригад, подякував бійцям та вручив їм нагороди.