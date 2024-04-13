Сырский: ситуация на восточном фронте существенно обострилась, переброшены дополнительные резервы

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте в последние дни существенно обострилась, фиксируется активизация наступательных действий врага, который активно атакует позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях, а также пытается прорвать оборону на Покровском направлении. Были приняты решения по усилению наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО, пополнены запасы дронов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств, сообщил Главком, пишет УНН.

Обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано прежде всего со значительной активизацией наступательных действий противника после проведения в рф президентских выборов. Враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону используя десятки танков и БМП - сообщил Сырский в Telegram.

По его словам, "этому способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности". "Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", - указал Сырский.

"Поэтому, первый день моей работы в районе операции посвящен именно этому направлению и принятию всех необходимых мер для стабилизации обстановки, повышения эффективности действий наших войск и нанесения максимальных потерь подразделениям противника", - отметил Головко.

По результатам заслушивания выводов относительно характера действий противника, по его словам, "были приняты решения, направленные на усиление наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО". "Также, пополнены запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств", - указал он.

Опять, по его словам, "встал вопрос достижения технического превосходства над противником в высокотехнологичных видах оружия".

"Только это даст нам возможность победить большего по численности врага и создать условия для перехвата стратегической инициативы", - подчеркнул Сырский.

Второй "серьезной проблемой", по его словам, "является повышение качества подготовки военнослужащих, прежде всего пехотных подразделений, для того, чтобы они могли максимально использовать все возможности боевой техники и западного вооружения". "В первую очередь решение этой задачи возлагается на командование Сухопутных войск, которое в полном составе вернулось из района боевых действий", - отметил он.

"Результаты моей работы будут учтены в планах подготовки войск и органов управления", - указал Сырский.

По его словам, также он отметил лучших воинов отличиями и ценными подарками.

"В личном общении с нашими военнослужащими обсудили текущую ситуацию, а также пути решения всех проблемных вопросов. Мы осознаем реальный масштаб и степень угрозы со стороны противника и готовы к проведению адекватных и эффективных действий. Работу продолжаем. Слава Украине!" - подытожил Сырский.

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