Вскоре увидим в работе: Сырский и Умеровым осмотрели новейшие разработки от украинских производителей

Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров ознакомились с новейшими разработками от украинских производителей, которые вскоре могут оказаться на поле боя, передает УНН.

В планировании оперативно-стратегических и тактических задач украинское войско обязательно опирается на технологические инновации. Вместе с Министром обороны Рустемом Умеровым в очередной раз знакомились с новейшими разработками от украинских производителей. Мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, которые уже применяются в войсках и развивают стартапы на основании поставленных нами задач для достижения тактических и оперативных целей, - написал Сырский в Facebook.

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Он отметил, что речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи (разминирования), дистанционно управляемых ударных платформ, "и других разработках, которые мы с вами вскоре еще только увидим в работе. Почувствуют их и наши враги".

По его словам, любые роботизированные системы помогают сохранять жизни людей на поле боя, в частности роботизированные системы для эвакуации раненых, когда каждая минута критически важна.

Особого внимания заслуживают боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях. Для меня общение с разработчиками вдохновляющее, несмотря на осознание огромного объема наших потребностей и задач. Вместе справимся, к победе, - написал Сырский.

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