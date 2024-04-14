Сырский: кремль поставил задачу захватить Часов Яр до 9 мая, приняты меры по существенному усилению бригад ВСУ вооружением

российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр Донецкой области до 9 мая. Украинское военное командование приняло меры по существенному усилению на данном направлении бригад ВСУ боеприпасами, дронами, средствами РЭБ. Об этом в воскресенье сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Работал на другом, очень важном и опасном направлении. Враг также сосредоточивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец - Донбасс, овладении населенным пунктом Часов Яр, создании условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации - написал Сырский в Telegram.

По его словам, реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, которые "буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага". Используя численное преимущество и различные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли к микрорайону "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.

Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

С целью адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск на этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ - сообщил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также назвал главным выводом из двухдневной работы на фронте - необходимость повышения качества подготовки, в том числе морально-психологической составляющей, наращивание численности высокотехнологичных беспилотных систем различного назначения с подготовленными операторами, повышение качества проведения асимметричных действий с целью снижения боевого потенциала противника.

"Продолжаем проведение организационных мероприятий с упором на повышение эффективности управления, исключение дублирования, направление высвобожденных ресурсов на обеспечение боевых частей и подразделений. Главная задача этих мероприятий - наращивание боеспособности наших войск, сохранение жизни наших воинов, срыв планов врага, обеспечение подготовки резервов", - резюмировал Сырский.

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