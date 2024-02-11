Синоптики прогнозируют туман и гололед в Киеве в течение суток

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  174955 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  223727 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  259596 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  216405 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  191137 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  208598 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  206266 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207520 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Синоптики прогнозируют туман и гололед в Киеве в течение суток

Синоптики прогнозируют туман и гололед на дорогах Киева в течение дня из-за ожидаемой видимости 200-500 метров и сохранения гололеда на некоторых дорогах.

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Синоптики прогнозируют туман и гололед в Киеве в течение суток

Орбан считает "самыми большими" усилия Венгрии относительно помощи украинским беженцам, но у ООН другие данные

Согласно статистике ООН, Венгрия занимает предпоследнее место среди стран, которые принимают украинских беженцев согласно плану ООН по реагированию на проблемы беженцев, несмотря на то, что Орбан утверждает, что Венгрия прилагает наибольшие усилия.

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Орбан считает "самыми большими" усилия Венгрии относительно помощи украинским беженцам, но у ООН другие данные

Зеленский уволил Наева и назначил новых командующих в ВСУ

Президент Зеленский уволил двух командующих Вооруженных сил и назначил новых командующих Объединенных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны и Сухопутных войск.

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Зеленский уволил Наева и назначил новых командующих в ВСУ

Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ

Президент Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ

В течение суток на фронте отражено более 90 атак врага: в результате действий ссс рф снова есть погибшие и раненые среди гражданского населения

За минувшие сутки на фронте было отражено более 90 вражеских атак, а российско-террористические войска вызвали жертвы среди мирного населения в результате ракетных и авиаударов.

Война •   •  18881 просмотра
В течение суток на фронте отражено более 90 атак врага: в результате действий ссс рф снова есть погибшие и раненые среди гражданского населения

Нужно добавить хорошие информационные компании для разъяснений: Командир роты "Ахиллес" о круглосуточной работе ТЦК

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" отметил необходимость проведения информационных кампаний, чтобы четко объяснить потенциальным призывникам и обществу реальный процесс и сроки мобилизации.

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Нужно добавить хорошие информационные компании для разъяснений: Командир роты "Ахиллес" о круглосуточной работе ТЦК

На левобережье Днепра оккупанты понесли потери и отошли после двух штурмов

Украинские войска отбили два штурма российских войск на левом берегу Днепра, но понесли потери и отступили, попав под артиллерийский обстрел и атаки беспилотников.

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На левобережье Днепра оккупанты понесли потери и отошли после двух штурмов

Блокада на границе с Польшей: в очереди на двух пунктах пропуска около 1,1 тыс. грузовиков

Около 1100 грузовиков стояли в очередях на двух пунктах пропуска на польско-украинской границе из-за блокады польских фермеров.

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на двух пунктах пропуска около 1,1 тыс. грузовиков

Генштаб ВСУ отчитался о военных потерях вс рф за сутки: уничтожено 930 захватчиков и десятки единиц техники

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 11 февраля 2024 года потери России составили 395 200 военнослужащих, еще 930 погибших и десятки единиц техники уничтожены за последние сутки.

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Генштаб ВСУ отчитался о военных потерях вс рф за сутки: уничтожено 930 захватчиков и десятки единиц техники

Харьковщина под обстрелами рф: в селе Водяное погибла женщина и ранен мужчина

56-летняя женщина погибла и 58-летний мужчина получил ранения в результате обстрела российскими войсками села Водяное в Харьковской области Украины. Кроме того, более 22 населенных пунктов Харьковщины стали объектом артиллерийских и минометных обстрелов оккупантов.

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Харьковщина под обстрелами рф: в селе Водяное погибла женщина и ранен мужчина