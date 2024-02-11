Синоптики прогнозируют туман и гололед в Киеве в течение суток

По данным Укргидрометцентр, в Киеве и области будет наблюдаться туман, при условиях видимости 200 - 500 метров; на дорогах местами будет сохраняться гололедица, передает УНН.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. До конца суток 11 февраля, ночью и утром 12 февраля туман, видимость 200-500 м. - говорится в сообщении.

Также предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, держать противотуманные фары включенными вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров на дороге.

Напомним,

Водителей в Киеве призывают быть осторожными на гололеде, поскольку "Киевавтодор" работает над расчисткой снега и обработкой подъездных путей в условиях ожидаемого перехода мокрого снега и дождя в снег.

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