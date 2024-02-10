У Києві на дорогах ожеледиця, водіїв закликають бути уважними
Київ • УНН
Водіїв у Києві закликають бути обережними на ожеледиці, оскільки "Київавтодор" працює над розчищенням снігу та обробкою під'їзних шляхів в умовах очікуваного переходу мокрого снігу та дощу в сніг.
На дорогах Києва ожеледицю долає 271 одиниця техніки "Київавтодору". Першочергово протиожеледними матеріалами обробляють міські дороги, мости, спуски та підйоми. Про це повідомили в КМДА, передає УНН.
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518 працівників "Київавтодору" у складі 68 бригад із ручного прибирання очищають від снігу та здійснюють обробку підходів до пішохідних переходів, тротуарів, зупинок громадського транспорту.
До протиожеледної обробки на прибудинкових територіях і зелених зонах задіяні 398 працівників і 56 одиниць техніки "зеленбудів", а також фахівці та техніка керуючих компаній.
За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 10 лютого, у столиці мокрий сніг із переходом у дощ, уночі та вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Водіїв закликали бути уважними та обачними на дорогах.
Боротьба зі снігом та ожеледицею: у Київській області на дороги вивели 133 одиниці спецтехніки22.01.24, 10:39 • 32017 переглядiв