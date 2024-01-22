Боротьба зі снігом та ожеледицею: у Київській області на дороги вивели 133 одиниці спецтехніки

У Київській області триває розчищення та протиожеледна обробка доріг. Про це повідомляє Київська ОВА, передає УНН.

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Уточнюється, що станом на ранок 22 січня над подоланням наслідків опадів працює 133 одиниці техніки.

Загалом до робіт залучено 184 працівники. За цей час використано 4137 тонн піщано-соляної суміші для протиожеледної обробки дорожнього полотна - йдеться у повідомленні.

Загалом повідомляється, що проїзд на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено, стан проїзної частини – задовільний.

Додаткову інформацію про стан доріг водії можуть дізнатися за номерами:

Єдиного контактного центру за номером: +38 067 400 60 80

Диспетчерської служби доріг місцевого значення: +38 050 355 68 95 та +38 050 832 30 18

Диспетчерської служби доріг державного значення: +38 098 410 54 80.

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