Боротьба зі снігом та ожеледицею: у Київській області на дороги вивели 133 одиниці спецтехніки
Київ • УНН
Станом на 22 січня до ліквідації наслідків складних зимових погодних умов у Київській області залучено 133 одиниці спецтехніки та 184 працівники. Для посипання доріг використано понад 4137 тонн піщано-соляної суміші, що забезпечило проїзд автотранспорту.
У Київській області триває розчищення та протиожеледна обробка доріг. Про це повідомляє Київська ОВА, передає УНН.
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Уточнюється, що станом на ранок 22 січня над подоланням наслідків опадів працює 133 одиниці техніки.
Загалом до робіт залучено 184 працівники. За цей час використано 4137 тонн піщано-соляної суміші для протиожеледної обробки дорожнього полотна
Загалом повідомляється, що проїзд на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено, стан проїзної частини – задовільний.
Додаткову інформацію про стан доріг водії можуть дізнатися за номерами:
Єдиного контактного центру за номером: +38 067 400 60 80
Диспетчерської служби доріг місцевого значення: +38 050 355 68 95 та +38 050 832 30 18
Диспетчерської служби доріг державного значення: +38 098 410 54 80.
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