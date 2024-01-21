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У Києві прибирають сніг 275 машин, водіїв простять бути обачними на дорогах – КМДА

У Києві прибирають сніг 275 машин, водіїв простять бути обачними на дорогах – КМДА

Київ • УНН

 • 47694 перегляди

Київська міська державна адміністрація повідомила, що комунальні служби задіяли 275 одиниць снігоприбиральної техніки для очищення доріг і тротуарів міста від ожеледиці, закликавши водіїв і пішоходів бути обережними в умовах ожеледиці.

У Києві міські служби очищають та обробляють протиожеледними засобами дороги та прибудинкові території від снігу. Дороги й тротуари столиці очищають та обробляють протиожеледними засобами 275 одиниць снігоприбиральної техніки. Про це повідомили в КМДА, передає УНН.

Деталі

До очищення доріг в тротуарів вийшов 281 фахівець у складі 38 бригад із ручного прибирання "Київавтодору".

До прибирання снігу на прибудинкових територіях залучено 2220 працівників та 73 одиниці техніки.

На зелених зонах прибирають працівники "зеленбудів".

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 21 січня, у столиці хмарно, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби

закликали у КМДА.

Мокрий сніг, дощі і до 20° морозу: яка погода чекає українців у найближчі дві доби20.01.24, 08:37 • 30409 переглядiв

Лілія Подоляк

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