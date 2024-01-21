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В Киеве убирают снег 275 машин, водителей простят быть осмотрительными на дорогах - КГГА

В Киеве убирают снег 275 машин, водителей простят быть осмотрительными на дорогах - КГГА

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 07:02  •  9325 просмотра

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Киевская городская государственная администрация сообщила, что коммунальные службы задействовали 275 единиц снегоуборочной техники для очистки дорог и тротуаров города от гололеда, призвав водителей и пешеходов быть осторожными в условиях гололеда.

В Киеве городские службы очищают и обрабатывают противогололедными средствами дороги и придомовые территории от снега. Дороги и тротуары столицы очищают и обрабатывают противогололедными средствами 275 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

К очистке дорог в тротуаров вышел 281 специалист в составе 38 бригад по ручной уборке "Киевавтодора".

К уборке снега на придомовых территориях привлечено 2220 работников и 73 единицы техники.

На зеленых зонах убирают работники "зеленстроев".

По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 января, в столице облачно, днем небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.

Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток

призвали в КГГА.

Мокрый снег, дожди и до 20° мороза: какая погода ждет украинцев в ближайшие двое суток20 январь 2024, 06:37 • 27916 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Киев
У Києві прибирають сніг 275 машин, водіїв простять бути обачними на дорогах – КМДА
Kyiv City State Administration: 275 vehicles are clearing snow in Kyiv, drivers will be asked to be careful on the roads
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В Киеве убирают снег 275 машин, водителей простят быть осмотрительными на дорогах - КГГА

Киевская городская государственная администрация сообщила, что коммунальные службы задействовали 275 единиц снегоуборочной техники для очистки дорог и тротуаров города от гололеда, призвав водителей и пешеходов быть осторожными в условиях гололеда.

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В Киеве убирают снег 275 машин, водителей простят быть осмотрительными на дорогах - КГГА

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