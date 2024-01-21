В Киеве убирают снег 275 машин, водителей простят быть осмотрительными на дорогах - КГГА

В Киеве городские службы очищают и обрабатывают противогололедными средствами дороги и придомовые территории от снега. Дороги и тротуары столицы очищают и обрабатывают противогололедными средствами 275 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

К очистке дорог в тротуаров вышел 281 специалист в составе 38 бригад по ручной уборке "Киевавтодора".

К уборке снега на придомовых территориях привлечено 2220 работников и 73 единицы техники.

На зеленых зонах убирают работники "зеленстроев".

По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 января, в столице облачно, днем небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.

Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток призвали в КГГА.

Мокрый снег, дожди и до 20° мороза: какая погода ждет украинцев в ближайшие двое суток