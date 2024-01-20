Мокрый снег, дожди и до 20° мороза: какая погода ждет украинцев в ближайшие двое суток

В Украине в ближайшие двое суток ожидаются дожди, мокрый снег и гололед. Значительное понижение температуры ожидается 22 января - до 20° мороза, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня в южной части, восточных и Днепропетровской областях мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму 2-7° тепла. На остальной территории ночью умеренный, в западных областях местами небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью 3-8° мороза, в Карпатах до минус 15°, днем 0-5° мороза.

В воскресенье в Украине, кроме южной части, небольшой снег, в понедельник без осадков; температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах, 22 января и на северо-востоке страны 11-16°, на Сумщине до 20° мороза, днем 1-6° мороза, на юге и крайнем западе страны около 0°, сообщили в Укргидрометцентре.

На дорогах, кроме Крыма и Приазовья, гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-12 м/с.

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