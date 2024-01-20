Мокрий сніг, дощі і до 20° морозу: яка погода чекає українців у найближчі дві доби
Київ • УНН
Протягом наступних двох днів в Україні очікується дощ, мокрий сніг та ожеледь, а 22 січня очікується значне зниження температури до -20° за Цельсієм.
В Україні у найближчі дві доби очікуються дощі, мокрий сніг та ожеледь. Значне пониження температури очікується 22 січня – до 20° морозу, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні у південній частині, східних та Дніпропетровській областях мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, в Криму 2-7° тепла. На решті території вночі помірний, у західних областях місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі 3-8° морозу, у Карпатах до мінус 15°, вдень 0-5° морозу.
У неділю в Україні, крім південної частини, невеликий сніг, в понеділок без опадів; температура вночі 4-9° морозу, у Карпатах, 22 січня і на північному сході країни 11-16°, на Сумщині до 20° морозу, вдень 1-6° морозу, на півдні та крайньому заході країни близько 0°, повідомили в Укргідрометцентрі.
На дорогах, крім Криму та Приазов'я, ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-12 м/с.
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