Борьба со снегом и гололедом: в Киевской области на дороги вывели 133 единицы спецтехники
Киев • УНН
По состоянию на 22 января к ликвидации последствий сложных зимних погодных условий в Киевской области привлечено 133 единицы спецтехники и 184 работника. Для посыпки дорог использовано более 4137 тонн песчано-соляной смеси, что обеспечило проезд автотранспорта.
В Киевской области продолжается расчистка и противогололедная обработка дорог. Об этом сообщает Киевская ОГА, передает УНН.
Детали
Уточняется, что по состоянию на утро 22 января над преодолением последствий осадков работает 133 единицы техники.
Всего к работам привлечено 184 работника. За это время использовано 4137 тонн песчано-соляной смеси для противогололедной обработки дорожного полотна
В общем сообщается, что проезд на автодорогах государственного и местного значения обеспечен, состояние проезжей части - удовлетворительное.
Дополнительную информацию о состоянии дорог водители могут узнать по номерам:
Единого контактного центра по номеру: +38 067 400 60 80
Диспетчерской службы дорог местного значения: +38 050 355 68 95 и +38 050 832 30 18 и +38 050 832 30 18
Диспетчерской службы дорог государственного значения: +38 098 410 54 80.
В Киеве убирают снег 275 машин, водителей простят быть осмотрительными на дорогах - КГГА21 январь 2024, 07:02 • 37689 просмотров
Борьба со снегом и гололедом: в Киевской области на дороги вывели 133 единицы спецтехники
По состоянию на 22 января к ликвидации последствий сложных зимних погодных условий в Киевской области привлечено 133 единицы спецтехники и 184 работника. Для посыпки дорог использовано более 4137 тонн песчано-соляной смеси, что обеспечило проезд автотранспорта.
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