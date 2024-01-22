Борьба со снегом и гололедом: в Киевской области на дороги вывели 133 единицы спецтехники

В госудуме рф рассмотрят законопроект о лишении имущества за "фейки об армии"

российская государственная дума рассматривает законопроект, который позволит конфисковывать имущество за распространение "фейков о вооруженных силах". Закон будет распространяться на действия, которые будут считаться "дискредитацией армии" и "призывами к развалу страны"