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Борьба со снегом и гололедом: в Киевской области на дороги вывели 133 единицы спецтехники

Борьба со снегом и гололедом: в Киевской области на дороги вывели 133 единицы спецтехники

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 08:39  •  13415 просмотра

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По состоянию на 22 января к ликвидации последствий сложных зимних погодных условий в Киевской области привлечено 133 единицы спецтехники и 184 работника. Для посыпки дорог использовано более 4137 тонн песчано-соляной смеси, что обеспечило проезд автотранспорта.

В Киевской области продолжается расчистка и противогололедная обработка дорог. Об этом сообщает Киевская ОГА, передает УНН.

Детали

Уточняется, что по состоянию на утро 22 января над преодолением последствий осадков работает 133 единицы техники.

Всего к работам привлечено 184 работника. За это время использовано 4137 тонн песчано-соляной смеси для противогололедной обработки дорожного полотна

- говорится в сообщении.

В общем сообщается, что проезд на автодорогах государственного и местного значения обеспечен, состояние проезжей части - удовлетворительное.

Дополнительную информацию о состоянии дорог водители могут узнать по номерам:

Единого контактного центра по номеру: +38 067 400 60 80

Диспетчерской службы дорог местного значения: +38 050 355 68 95 и +38 050 832 30 18 и +38 050 832 30 18

Диспетчерской службы дорог государственного значения: +38 098 410 54 80.

В Киеве убирают снег 275 машин, водителей простят быть осмотрительными на дорогах - КГГА21 январь 2024, 07:02 • 37689 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Киев
Боротьба зі снігом та ожеледицею: у Київській області на дороги вивели 133 одиниці спецтехніки
Fighting snow and ice: 133 units of special equipment are on the roads in Kyiv region
Новости по теме

Борьба со снегом и гололедом: в Киевской области на дороги вывели 133 единицы спецтехники

По состоянию на 22 января к ликвидации последствий сложных зимних погодных условий в Киевской области привлечено 133 единицы спецтехники и 184 работника. Для посыпки дорог использовано более 4137 тонн песчано-соляной смеси, что обеспечило проезд автотранспорта.

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