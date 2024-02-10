В Киеве на дорогах гололедица, водителей призывают быть внимательными

На дорогах Киева гололед преодолевает 271 единица техники "Киевавтодора". В первую очередь противогололедными материалами обрабатывают городские дороги, мосты, спуски и подъемы. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

518 работников "Киевавтодора" в составе 68 бригад по ручной уборке очищают от снега и осуществляют обработку подходов к пешеходным переходам, тротуарам, остановкам общественного транспорта.

К противогололедной обработке на придомовых территориях и зеленых зонах задействованы 398 работников и 56 единиц техники "зеленстроев", а также специалисты и техника управляющих компаний.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 10 февраля, в столице мокрый снег с переходом в дождь, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица.

Водителей призвали быть внимательными и осмотрительными на дорогах.

Борьба со снегом и гололедом: в Киевской области на дороги вывели 133 единицы спецтехники