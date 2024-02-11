Синоптики прогнозують туман та ожеледицю у Києві упродовж доби
Київ • УНН
Синоптики прогнозують туман та ожеледицю на дорогах Києва протягом дня через очікувану видимість 200-500 метрів та збереження ожеледиці на деяких дорогах.
За даними Укргідрометцентр, в Києві та області буде спостерігатися туман, за умов видимісті 200 — 500 метрів; на дорогах подекуди зберігатиметься ожеледиця, передає УНН.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. До кінця доби 11 лютого, вночі та вранці 12 лютого туман, видимість 200-500 м.
Також попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Водіям рекомендують знизити швидкість руху, тримати протитуманні фари увімкненими разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями та уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо
Водіїв у Києві закликають бути обережними на ожеледиці, оскільки "Київавтодор" працює над розчищенням снігу та обробкою під'їзних шляхів в умовах очікуваного переходу мокрого снігу та дощу в сніг.
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