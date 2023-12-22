Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса - Кирилл регулярно встречается в Австрии с руководителем запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгением Мураевым. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Детали

По информации собеседника, встречи Кернеса и Мураева происходят в Вене. Как ранее сообщали журналисты, именно в Вене проживает пророссийский политик с семьей, куда он смог сбежать уже после начала полномасштабного вторжения. Стоит отметить, что во второй половине января 2022 года разведка Великобритании сообщала, что россия хочет привести к власти в Киеве пророссийского лидера и именно одним из кандидатов на должность гауляйтера Украины рассматривали бывшего депутата Евгения Мураева. Сам политик в первые дни полномасштабного вторжения заявлял, что Украине придется капитулировать и он давно предлагал дать воду в Крым и разойтись мирно с непризнанными самопровозглашенными республиками в Донецкой и Луганской областях. В частности, этим можно объяснить то, что он оставался еще некоторое время в Украине, а не сбежал еще до 24 февраля 2022 года.

Кроме того, источники УНН отмечают, что Евгений Мураев обещал место гауляйтера Харькова Кириллу Кернесу, когда рф сделает его "правителем Украины". Недавно российский диктатор владимир путин во время выступления на коллегии минобороны рф заявил, что не откажется от своих целей в войне против Украины. К тому же на днях военный аналитик BILD Юлиан Рёпке со ссылкой на источники в разведке сообщил, что россия намерена продолжать военные действия в Украине до 2026 года, и за это время планирует захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их областные центры. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такие нарративы путина свидетельствуют о том, что он не хочет мира и отметил, что в Харьковской области подготовлена наиболее мощная линия оборонительных укреплений.

Опрошенные УНН эксперты также не верят в реальность намерений россии захватить Харьков. Однако, заявления путина, похоже, взбудоражили буйную фантазию Евгения Мураева и Кирилла Кернеса. Ведь за почти два года жизни за границей, они настолько оторваны от реальности происходящего в Украине и Харькове, что надеются все же получить "обещанные им должности". Иначе как можно объяснить появление Кирилла Кернеса в информационном поле спустя три года молчания и его намеки о том, что он хочет стать мэром Харькова? Харьковчане с начала полномасштабной войны уже показали, что не ждут "русский мир" в Харькове и готовы дать отпор российскому нашествию.

Ранее политический эксперт Игорь Рейтерович в комментарии УНН отмечал, что россия не оставляет намерений захватить Харьков и полностью Харьковскую область, хотя и на сегодняшний день они не имеют на это достаточных ресурсов. Однако, кремль уже проводит информационные атаки для дестабилизации ситуации в городе. В частности, для расшатывания ситуации в Харькове страна-агрессор может использовать людей, которые находят за рубежом, но не в рф.

По его словам, для примера, россия может использовать общественных активистов, которые выехали за границу и критикуют оттуда местные власти в том числе. По его мнению, очень похожая история и с Кириллом Кернесом, сыном бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который только через три года появился в медиаполе.

К тому же, политический аналитик Александр Кочетков в комментарии УНН заявлял, что оккупанты уже имеют значительную практику использования разного рода ИПСО для дестабилизации ситуации, а заявления Кирилла Кернеса могут быть ярким примером такой работы.

По его мнению, есть два объяснения такой активности Кирилла Кернеса именно сейчас, которые могут быть как отдельными, так и совмещенными. Одно - материальное, то есть связанное с деньгами, в частности Кирилл Кернес может хотеть что-то получить или сохранить, что, по его мнению, принадлежит ему. Другое - указывает на российский след.

Напомним, Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева и в июле 2023 года сообщила ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По данным следствия, которые приводит СБУ, "Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины".

В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.