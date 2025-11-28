Силы обороны Юга о ситуации возле Гуляйполя: "Фронт был стабилизирован"

Силы обороны юга Украины обновили информацию о ситуации возле Гуляйполя, указав, что "фронт был стабилизирован", пишет УНН.

Возле Гуляйполя 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении. Фронт был стабилизирован - сообщили в Силах обороны Юга.

Напомним

26 ноября в Силах обороны Юга сообщали, что "ситуация на Юге Украины, в частности на Гуляйпольском направлении, сейчас действительно напряженная", противник ведет активные штурмовые действия, увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе.

Как отмечали в Силах обороны Юга, "ситуация на направлении действительно сложная, но окружения нет, с нашими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых".