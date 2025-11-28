Силы обороны Юга о ситуации возле Гуляйполя: "Фронт был стабилизирован"

$42.190.11
48.870.08
ukenru
09:41 • 538 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 1774 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 11278 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 12840 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 13384 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 12918 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11095 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 28922 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 26746 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 42896 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06 • 11279 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 31749 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 42896 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 47451 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 38838 просмотра
Силы обороны Юга о ситуации возле Гуляйполя: "Фронт был стабилизирован"

Киев • УНН

 • 32 просмотра

33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие подразделения стабилизировали фронт возле Гуляйполя. Они сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении.

Силы обороны Юга о ситуации возле Гуляйполя: "Фронт был стабилизирован"

Силы обороны юга Украины обновили информацию о ситуации возле Гуляйполя, указав, что "фронт был стабилизирован", пишет УНН.

Возле Гуляйполя 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении. Фронт был стабилизирован

- сообщили в Силах обороны Юга.

Напомним

26 ноября в Силах обороны Юга сообщали, что "ситуация на Юге Украины, в частности на Гуляйпольском направлении, сейчас действительно напряженная", противник ведет активные штурмовые действия, увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе.

Как отмечали в Силах обороны Юга, "ситуация на направлении действительно сложная, но окружения нет, с нашими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых".

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина